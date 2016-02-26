Антимонопольний комітет вирішив перевірити ринок паркування та стоянок

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проведе дослідження стану ринку паркування і стоянок в Україні.

Згідно з повідомленням АМКУ, під час дослідження буде розглянуто діяльність підприємств даної сфери, виділені місцевою владою місця для паркування, обладнання та утримання майданчиків для платних парковок, в тому числі в місцях масового скупчення людей - аеропортах, залізничних та автовокзалів.

"Метою проведення даного дослідження є визначення стану конкурентного середовища на ринках, їх оцінка, виявлення та визначення наявних на ринках проблем, що перешкоджають розвитку конкуренції, забезпечення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції та, в разі необхідності, підготовка за результатами дослідження пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції.", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними керівництва "Київтранспарксервісу", через незаконні паркування, які діють на самовільно зайнятих підприємцями земельних ділянках, бюджет Києва щороку втрачає понад 25 млн грн.