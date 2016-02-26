Польща може долучитися до розвитку нового Шовкового шляху в обхід Росії

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, відповідні домовленості були досягнуті 26 лютого під час зустрічі заступника міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Оксани Рейтер та заступника міністра інфраструктури і будівництва Польщі Єжи Шміта.

"За результатами переговорів учасники домовилися провести через два тижні засідання українсько-польської робочої групи з питань транспорту, під час якого обговорять співпрацю у сфері залізничного і водного транспорту, участь Польщі у розбудові нового Шовкового шляху як альтернативного маршруту доставки товарів у країни Азії, а також питання будівництва автомобільних доріг", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2016 зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, набуло актуальності питання лібералізації транзитних перевезень між Україною та Республікою Польща.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Україна і Польща у відповідь на введення в односторонньому порядку Російською Федерацією обмежень на транзит вантажного автотранспорту по своїй території ввели дзеркальні заходи щодо російських фур. На даний момент сторони тимчасово відновили вантажний транзит на своїх територіях.

Крім того, 15 січня з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії був запущений перший вантажний поїзд. Обхідний маршрут був розроблений у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів з російської території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року.

Також Міністерство закордонних справ України ініціювало створення робочої групи з питань подальшого розвитку вантажоперевезень за новим альтернативним маршрутом Великого Шовкового шляху. Пізніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Литва і Україна вже підписали меморандум про приєднання проекту "Вікінг" до цього маршруту.