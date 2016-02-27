Україна забезпечує безперешкодний транзит російських фур, проте у двох місцях продовжуються акції протесту - Мінінфраструктури

Про це заявили у Міністерстві інфраструктури України, повідомивши, що акції активістів відбуваються у двох точках на території держави, мають мирний характер та не блокують рух транспортних засобів.

За даними міністерства, акції протесту відбуваються біля контрольного пункту пропуску «Доманове» у Волинській області на кордоні з Республікою Білорусь і в районі кільцевої дороги міста Стрий.

«В обох точках акції носять мирний характер в рамках чинного законодавства і не блокують рух транспортних засобів, оскільки такі дії можуть розцінюватися як кримінальні правопорушення. Ця інформація підтверджується повідомленнями Національної поліції та Служби безпеки України, що виїжджали на місце», - говориться у повідомленні.

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Міністерство інфраструктури закликає тих перевізників, які зупинили свої транспортні засоби, остерігаючись блокади, продовжувати рух.

«Це можна зробити, змінивши маршрут для об’їзду вказаних точок, або замовляти супровід спеціалізованими автомобілями Національної поліції на пунктах пропуску державного кордону. Для цього при перетині пункту пропуску потрібно звернутись до митників чи прикордонників, які надають інформацію та допомагають замовити супровід Національної поліції України», - зауважили у міністерстві.

При цьому у Мінінфраструктури наголосили, що Україна продовжує виконувати свої зобов’язання із забезпечення безперешкодного транзиту вантажівок.

«Оперативний штаб повністю контролює ситуацію та готовий надати роз’яснення і підтримку з питань транзиту територією України», - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок своєю територією. Своєю чергою Кабінет міністрів України 15 лютого вжив дзеркальних заходів і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в РФ.

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів України дозволив транзит російських вантажівок з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ гарантувати безпеку руху транзитних потоків.

Учора, 26 лютого, активісти, які блокували російські фури у Закарпатті, заявили про закінчення акції.

Разом з тим 26 лютого ВО «Свобода» оголосила про відновлення блокування транзиту російських вантажівок територією України.

Сьогодні, 27 лютого, у прес-службі Чернівецької облорганізації «ВО «Свобода» заявили, що активісти партії заблокували проїзд вантажівок з російськими номерами на двох пунктах пропуску через кордон: «Порубне» (українсько-румунський кордон) та «Мамалига» (українсько-молдовський кордон). За даними прес-служби партії, поблизу "Порубного" перебуває 14 російських автівок.