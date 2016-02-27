На Львівщині активісти "Свободи" відновили блокування проїзду російських вантажівок

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО "Свобода".

Як заявив депутат Стрийської міської ради від ВО "Свобода", боєць добровольчого батальйону "Січ" Володимир Лоїш, з 6.30 активісти-"свободівці" на блокпосту на вулиці Галицькій при в'їзді у райцентр Стрий зупинили 30 російських вантажівок.

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Деякі фури розвертаються та їдуть у зворотному напрямку, 15 вантажівок зупинилися і чекають на стоянці "612 км" (міжнародна траса "Київ-Чоп", село Добряни на під'їзді до міста Стрий).

У прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області кореспонденту УНІАН підтвердили, що представники ВО "Свобода" сьогодні зранку блокують проїзд російських вантажних автомобілів на ділянці міжнародної траси біля Стрия.

За даними правоохоронців, учасники акції безперешкодно пропускають всі інші легкові та вантажні авто. Порушень громадського порядку не зафіксовано.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок своєю територією. Своєю чергою Кабінет міністрів України 15 лютого вжив дзеркальних заходів і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в РФ.

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів України дозволив транзит російських вантажівок з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ гарантувати безпеку руху транзитних потоків.

Учора, 26 лютого, активісти, які блокували російські фури у Закарпатті, заявили про закінчення акції.

Разом з тим 26 лютого ВО «Свобода» оголосила про відновлення блокування транзиту російських вантажівок територією України.

Сьогодні, 27 лютого, у прес-службі Чернівецької облорганізації «ВО «Свобода» заявили, що активісти партії заблокували проїзд вантажівок з російськими номерами на двох пунктах пропуску через кордон: «Порубне» (українсько-румунський кордон) та «Мамалига» (українсько-молдовський кордон). За даними прес-служби партії, поблизу "Порубного" перебуває 14 російських автівок.

Водночас у сьогодні Міністерстві інфраструктури України повідомили, що на сьогодні акції активістів відбуваються біля КПП «Доманове» у Волинській області на кордоні з Білоруссю і в районі кільцевої дороги міста Стрий.

Як запевнили у Мінінфраструктури, учасники акцій не блокують рух транспортних засобів, а Україна продовжує виконувати свої зобов’язання із забезпечення безперешкодного транзиту автотранспорту.