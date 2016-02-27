Росія має намір запустити залізницю в обхід України вже в наступному році

Про це заявив у суботу заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков, за підсумками засідання штабу будівництва залізничної гілки, повідомляє ТАСС.

"Підсумки минулого року та першої половини першого кварталу цього року говорять про одне: ми йдемо з випередженням всіх графіків. Дорогу, яка будується в обхід України, планується здати з постійну експлуатацію в третьому кварталі 2017 року", - сказав заступник голови Міноборони РФ.

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"Мова йде про всі 122,5 км залізниці", - уточнив він.

Булгаков повідомив, що приблизно 20 квітня залізничні війська приступлять до укладання рейко-шпальної решітки від станції примикання Журавка в напрямку станції Баченково. "Будуть укладені перші 500 метрів решітки", - уточнив заступник міністра.

За його словами, у міру готовності земляного полотна залізничні війська РФ приступлять до укладання рейко-шпальної решітки на всій дорозі.