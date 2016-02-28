Активісти почали блокаду російських вантажівок на трасі Київ-Москва в районі Батурина

Про це повідомляє прес-служба Сумської облорганізації ВО "Свобода". «Свободівці» розгорнули блокпост на трасі та облаштували побут. Вони планують організувати цілодобову роботу блокпосту, аби блокувати пересування російських вантажівок територією України.

Читайте також30 російських фур під супроводом поліції прорвали блокаду "свободівців" на Львівщині«Ця блокада - вимушений крок, адже український уряд на чолі з Арсенієм Яценюком продовжує вести бізнес з країною-агресором. Ба більше, останнє рішення уряду про супровід поліцією та Нацгвардією російських вантажівок територією України є прямим фактом здачі інтересів України», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок своєю територією. Своєю чергою Кабінет міністрів України 15 лютого вжив дзеркальних заходів і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в РФ.

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів України дозволив транзит російських вантажівок з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ гарантувати безпеку руху транзитних потоків.

26 лютого активісти, які блокували російські фури у Закарпатті, заявили про закінчення акції.

Разом з тим 26 лютого ВО «Свобода» оголосила про відновлення блокування транзиту російських вантажівок територією України.

27 лютого у прес-службі Чернівецької облорганізації «ВО «Свобода» заявили, що активісти партії заблокували проїзд вантажівок з російськими номерами на двох пунктах пропуску через кордон: «Порубне» (українсько-румунський кордон) та «Мамалига» (українсько-молдовський кордон). Також 27 лютого активісти «Свободи» відновили блокування проїзду російських вантажних автомобілів на Львівщині. Сьогодні до блокади долучилися на Житомирщині.

Водночас 27 лютого у Міністерстві інфраструктури України повідомили, що акції активістів відбуваються біля КПП «Доманове» у Волинській області на кордоні з Білоруссю і в районі кільцевої дороги міста Стрий.

Як запевнили у Мінінфраструктури, учасники акцій не блокують рух транспортних засобів, а Україна продовжує виконувати свої зобов’язання із забезпечення безперешкодного транзиту автотранспорту.