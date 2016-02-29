Пивоварський: блокування російських фур може призвести до позовів проти України до СОТ

Про це він заявив 28 лютого в ефірі одного з телеканалів, передає Українська правда.

"Автомобілі з російською реєстрацією, які з 25 лютого заходили на територію України з ЄС, Білорусі чи Росії - усі або виїхали за межі України, або зараз відпочивають і продовжать рух завтра", - заявив він.

За словами міністра, наразі ніякої "блокади" немає, "є висловлювання позиції громадських активістів від партії "Свобода".

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Також Пивоварський повідомив, що українських вантажівок, які їдуть транзитом по території РФ, у 7 разів більше, ніж російських вантажівок, які прямують транзитом через Україну.

При цьому міністр підкреслив, що блокування транзиту вантажівок з російською реєстрацією може мати наслідком позови проти України до Світової організації торгівлі.

"Наші європейські партнери у разі, якщо буде блокування транзиту, можуть подати позови до Світової організації торгівлі проти України", - зазначив Пивоварський та додав, що за міжнародними правилами, блокування транзиту заборонено, "транзит не має кордонів".

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок своєю територією. Своєю чергою Кабінет міністрів України 15 лютого вжив дзеркальних заходів і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в РФ.

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів України дозволив транзит російських вантажівок з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ гарантувати безпеку руху транзитних потоків.

26 лютого активісти, які блокували російські фури у Закарпатті, заявили про закінчення акції.

Разом з тим 26 лютого ВО «Свобода» оголосила про відновлення блокування транзиту російських вантажівок територією України.

27 лютого у прес-службі Чернівецької облорганізації «ВО «Свобода» заявили, що активісти партії заблокували проїзд вантажівок з російськими номерами на двох пунктах пропуску через кордон: «Порубне» (українсько-румунський кордон) та «Мамалига» (українсько-молдовський кордон). Також 27 лютого активісти «Свободи» відновили блокування проїзду російських вантажних автомобілів на Львівщині. Сьогодні до блокади долучилися на Житомирщині.

Водночас 27 лютого у Міністерстві інфраструктури України повідомили, що акції активістів відбуваються біля КПП «Доманове» у Волинській області на кордоні з Білоруссю і в районі кільцевої дороги міста Стрий.

Як запевнили у Мінінфраструктури, учасники акцій не блокують рух транспортних засобів, а Україна продовжує виконувати свої зобов’язання із забезпечення безперешкодного транзиту автотранспорту.