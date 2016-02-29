У Мінінфраструктури оцінили втрати від блокади російських фур

Загальні втрати України від блокування руху російського вантажного транспорту складуть 115 мільярдів гривень.

Про це повідомив глава департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури Роман Хміль на своїй сторінці в Facebook.

"Транзит автомобілів через РФ - 4 мільярди транспортних доходів, плюс 50 мільярдів - вартість наших товарів, що перевозяться у країни Азії. Двосторонні перевезення в РФ: 2 мільярда гривень плюс товарообіг. Транзит залізничний - 9 мільярдів плюс товарообіг. Груба оцінка втрат - 15 мільярдів гривень транспортних доходів плюс мінімум 100 мільярдів гривень від продажу наших товарів на експорт, - написав Хміль. - Боюся, що насправді значно більше, страшно рахувати".

Він також зазначив, що згідно з міжнародною угодою Україна не має права блокувати міжнародні транзитні перевезення вантажів по своїй території.

"Транзит міжнародними угодами має бути вільним і безперервним, країни не мають права обмежувати його взагалі. Інакше йдуть санкції. І дуже жорсткі... Потім нас виженуть з СОТ і позбавлять підтримки ЄС і США. Як тільки ми перестаємо вести себе цивілізовано, ми перетворюємося в очах наших партнерів в Сомалі, з усіма негативними наслідками", - зазначив Хміль.

Читайте такожНацполіція визначила транзитні маршрути для російських фур (карта)

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок по своїй території. У свою чергу, Кабінет міністрів України 15 лютого вжив дзеркальних заходів і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації.

Читайте такожПивоварський: блокування російських фур може призвести до позовів проти України до СОТ

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів дозволив транзит вантажного транспорту, включаючи російські вантажівки, на своїй території з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.

26 лютого керівник департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України Роман Хміль повідомив, що Мінінфраструктури вдалося домовитися з громадськими активістами про припинення блокування руху російського вантажного транспорту, який прямує транзитом через Україну. Пізніше лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що "Свобода" відновлює загальноукраїнську акцію з блокування проїзду російських вантажних автомобілів.

Читайте такожПивоварський: блокування російських фур може призвести до позовів проти України до СОТ

За даними Мінінфраструктури, на даний момент протести активістів не перешкоджають руху російського транспорту.