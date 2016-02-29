На Львівщині активісти "Свободи" заявили про продовження блокади російських фур

У Львівській області представники ВО "Свобода" третю добу продовжують акцію з блокування проїзду вантажівок з номерами російської реєстрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО "Свобода", на блокпосту в селі Гамаліївка, який знаходиться на в'їзді до Львова, ввечері 28 лютого "свободівці" жовківської та львівської партійних організацій зупинили 13 російських фур.

Як повідомив голова Львівської міської організації ВО "Свобода" Любомир Мельничук, активісти протримали фури на блокпосту протягом трьох годин. Протягом цього часу до них приїхали невідомі особи, які погрожували учасникам акції.

"До вечора до активістів приїхали невідомі люди кримінальної зовнішності, які російською нецензурною лайкою і погрозами намагалися пропустити зупинені автомобілі. У цей час водії кілька разів намагалися таранити живий ланцюг свободівців своїми фурами, за чим мовчки спостерігали поліцейські з супроводу", - Мельничук написав на своїй сторінці в Facebook.

У львівській "Свободі" повідомили, що сьогодні, 29 лютого, акція щодо блокування продовжуватиметься.

У прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області УНІАН повідомили, що співробітники поліції проводять роз'яснювальну роботу з учасниками блокування, оскільки "є рішення уряду про відновлення з 25 лютого транзиту російських вантажівок по території України".

У відомстві також зазначили, що поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху в місцях блокування, на даний час публічних порушень громадського порядку не зафіксовано.

Інформацію про можливі погрози активістам невідомими особами в прес-службі поки не коментують.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок по своїй території. Кабінет міністрів України 15 лютого прийняв дзеркальні заходи і призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в РФ.

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На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів України дозволив транзит російських вантажівок з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.

Разом з тим, 26 лютого ВО "Свобода" оголосила про відновлення блокування транзиту російських вантажівок по території України.