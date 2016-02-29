Російські фури пересуваються територією України без перешкод - Мінінфраструктури

Станом на ранок 29 лютого транзитне російського руху вантажного транспорту по території України здійснюється без перешкод, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

"Всі вантажівки, які в'їхали в нашу країну в останні дні, або вже виїхали за кордон, або рухаються по нашій території без перешкод, - йдеться в повідомленні. - У свою чергу українські перевізники повідомляють, що транзитні автомобілі з українською реєстрацією вільно пересувається по території РФ".

У міністерстві також зазначили, що акції протесту, які тривають у кількох областях України, мають мирний характер в рамках чинного законодавства і не блокують рух транспортних засобів, оскільки подібні дії можуть розцінюватися як кримінальний злочин.

"Ця інформація підтверджується повідомленнями Національної поліції і Служби безпеки України, які виїжджали на місце", - додали в Мінінфраструктури.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок по своїй території. У свою чергу, Кабінет міністрів України 15 лютого прийняв дзеркальні заходи і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації.

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів дозволив транзит вантажного транспорту, включаючи російські вантажівки, на своїй території з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.

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26 лютого керівник департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України Роман Хміль повідомив, що Мінінфраструктури вдалося домовитися з громадськими активістами про припинення блокування руху російського вантажного транспорту, який прямує транзитом через Україну. Пізніше лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що "Свобода" відновлює загальноукраїнську акцію з блокування проїзду російських вантажних автомобілів.

За даними Хміля, загальні втрати України від блокування руху російського вантажного транспорту можуть скласти близько 115 мільярдів гривень.