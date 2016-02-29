Насіров: втрат для бюджету через блокування транзиту російських фур не буде

Державна фіскальна служба України не бачить ризиків скорочення надходжень коштів до державного бюджету через блокування руху російського вантажного транспорту територією України.

Про це в ході прес-конференції повідомив голова ДФС Роман Насіров.

"Щодо недонадходження коштів. При транзиті не виникає жодних платежів. Це просто транзит через територію України, тому жодного ризику немає. Це питання конкурентоспроможності України. Оскільки, якщо ми не дозволяємо транзит через себе, точно також нам не дозволяють транзит й інші країни. А ми сьогодні, як ніколи, залежимо від експорту. Оскільки попит на нашому ринку дуже обмежений, і нам, як ніколи, потрібно експортувати, особливо до країн Азії, країн Європи", - сказав Насіров.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками глави департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури Романа Хміля, загальні втрати України від блокування руху російського вантажного транспорту становитимуть 115 млрд грн.

11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок своєю територією. У свою чергу, Кабінет міністрів України 15 лютого вжив дзеркальних заходів і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації.

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів дозволив транзит вантажного транспорту, включаючи російські вантажівки, на своїй території з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.

26 лютого керівник департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України Роман Хміль повідомив, що Мінінфраструктури вдалося домовитися з громадськими активістами про припинення блокування руху російського вантажного транспорту, який прямує транзитом через Україну. Пізніше лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що «Свобода» відновлює загальноукраїнську акцію з блокування проїзду російських вантажних автомобілів.

За даними Мінінфраструктури, наразі протести активістів не перешкоджають руху російського транспорту.