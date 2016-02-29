Транзит українських фур по РФ у 5,5 разів більший, ніж російських через Україну – Мінінфраструктури

Транзит українських вантажівок через територію Російської Федерації в 5,5 разів перевищує транзит фур з російською реєстрацією через Україну.

Відповідні дані містяться в статистиці, опублікованій Міністерством інфраструктури.

"За останні три дні з моменту відновлення звичного режиму транзиту, фури з українською реєстрацією перетинали кордон у напрямку РФ або звідти в 5,5 разів більше, ніж вантажівки російської реєстрації", - повідомили представники міністерства.

За даними Мінінфраструктури, у період з 26 до 28 лютого через кордон України у напрямку РФ виїхали 1129 вантажівок української реєстрації, повернулися - 691. За цей же час на територію України в'їхали лише 211 транзитних фур, зареєстрованих у РФ, і виїхали - 119.

"Статистика свідчить про те, що обсяги українського транзиту через територію Росії в рази більші. Саме тому Україна, вітчизняний бізнес і перевізники зацікавлені у взаємному безперешкодному транзиті територією обох країн", - зазначили в міністерстві.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок своєю територією. У свою чергу, Кабінет міністрів України 15 лютого вжив дзеркальних заходів і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації.

Пізніше, після проведення двосторонніх переговорів з 25 лютого Україна і Росія розблокували руху транзитних вантажоперевезень своїми територіями. Однак активісти заявили, що продовжать блокувати рух російських фур, незважаючи на ці домовленості. Зокрема, про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

За даними Мінінфраструктури, станом на ранок 29 лютого транзитний рух російського вантажного транспорту територією України здійснюється без перешкод.