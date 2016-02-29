У Верховному суді розповіли про долю 39 автомобілів, що перебувають на балансі відомства

18:08, 29 лютого 2016
Транспорт/Звя'зок
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У Верховному суді України заперечують інформацію, розповсюджену в окремих ЗМІ, про начебто зникнення з автогосподарства відомства 39 автомобілів.

фото: УНИАН

Про це заявив голова ВСУ Ярослав Романюк журналістам на брифінгу в Києві.

«39 автомобілів нікуди не пропало. 25 автомобілів було передано за згодою Кабміну, Фонду держмайна України, Міністерства економічного розвитку, 14 розподілені між апеляційними судами”, - сказав Романюк.

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За його словами, ще кілька транспортних засобів, в тому числі і броньований “Мерседес”, яким користується голова ВСУ, були передані голові Державної охорони для потреб проведення антитерористичної операції.

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“Серед цих 14 автомобілів, звертаю вашу увагу, є “Мерседес-S600”, який був закріплений за головою ВСУ. Ми його теж передали для проведення антитерористичної операції”, - зазначив Романюк.

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