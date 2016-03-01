Українська поліція пропонує платний супровід російських фур

Про це повідомили у прес-службі російської Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП).

"Є можливість замовити супровід транспортних засобів російських перевізників на території України силами Дорожньо-патрульної служби МВС України", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомили, що вартість супроводу одного транспортного засобу на території України від пункту в'їзду до пункту виїзду, незалежно від кількості областей, по яких проходить маршрут, становить 1170 гривень.

У прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що транзитний вантажний транспорт, який курсує через територію України, може замовити супровід спеціалізованими автомобілями Національної поліції на пунктах пропуску державного кордону, звернувшись до митників або прикордонників.

Читайте такожТранзит українських фур по РФ у 5,5 разів більший, ніж російських через Україну – МінінфраструктуриЯк повідомляв УНІАН, Україна в рамках подолання наслідків транзитного ембарго Росії щодо українського експорту в треті країни, введеного з 4 січня поточного року, організувала спеціальний конвой для українських автомобілів для проходження територією Росії. У Мінекономрозвитку зазначили, що вартість конвою склала 350 дол. за одне авто.

Нагадаємо, раніше національна поліція України визначила транзитні маршрути для проїзду вантажних автомобілів з Російської Федерації. Так, маршрути передбачають рух з/в саму Росію через два пункти пропуску в Сумській і Харківській областях.

Передбачені також чотири маршрути через Білорусь, чотири – через Польщу, чотири – через Молдову, два – через Румунію, і по одному через Словаччину та Угорщину.