У поліції кажуть, що водії російських фур замовляють платний супровід добровільно

Платний супровід транспортних засобів територією України Національна поліція надає винятково на добровільній основі. Про це повідомив директор Департаменту комунікації Національної поліції Ярослав Тракало, передає "Українська правда".

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"Надаємо послуги винятково на добровільній основі", - зазначив він.

За словами представника поліції, оформити подібну заявку може будь-хто на 17 пунктах пропуску на кордоні.

Водночас Тракало не зміг уточнити вартість послуги, вказавши, що тариф формується залежно від кількох параметрів, зокрема від кілометражу.

"26 числа таких заявок про супровід надійшло 19. Ці автомобілі супроводжувались підрозділами забезпечення безпеки дорожнього руху. Це все були російські фури", - повідомив Тракало.

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Він зазначив, що у випадку блокування правоохоронці уповноважені вступати в переговори з блокувальниками: "Якщо така фура буде мати укладений договір про надання послуги супроводження, правоохоронці будуть спілкуватися з блокувальниками… Намагатимуться якось вирішити конфлікт, досягти консенсусу".

Додамо, що сьогодні вранці у прес-службі російської Асоціації міжнародних автомобільних перевізників заявили, що МВС України пропонує російським перевізникам платний супровід вантажних машин через територію України у розмірі 1170 грн, яке здійснюватиметься силами Дорожньо-патрульної служби міністерства.