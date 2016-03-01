У Мінінфраструктури розповіли про "катастрофічні наслідки" блокади російських фур

Про це заявив голова департаменту автотранспорту Міністерства інфраструктури України Роман Хміль, повідомляє Громадське.

«Для України це катастрофічна ситуація, оскільки ми – транзитна держава, у нас величезна частина економіки залежить від транзиту», – сказав він.

Читайте такожАктивісти почали блокаду російських вантажівок на трасі Київ-Москва в районі Батурина

Він також додав, що логістична фірма, яка перевозить грузи територією України може бути зареєстрована в Росії, проте може належати європейській компанії. «Фури з російськими номерами, але за кермом можуть бути європейці», – додав він.

Хміль також наголосив, що подібна блокада може лише зашкодити іміджу Україні в Європі.