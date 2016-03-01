У Мінінфраструктури розповіли про "катастрофічні наслідки" блокади російських фур

20:21, 01 березня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Блокування російських фур, що проїжджають територією України, може мати катастрофічні наслідки для економіки держави.

Фото УНИАН

Про це заявив голова департаменту автотранспорту Міністерства інфраструктури України Роман Хміль, повідомляє Громадське.

 «Для України це катастрофічна ситуація, оскільки ми – транзитна держава, у нас величезна частина економіки залежить від транзиту», – сказав він.

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Він також додав, що логістична фірма, яка перевозить грузи територією України може бути зареєстрована в Росії, проте може належати європейській компанії. «Фури з російськими номерами, але за кермом можуть бути європейці», – додав він.

Хміль також наголосив, що подібна блокада може лише зашкодити іміджу Україні в Європі.

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