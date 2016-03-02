В Україні зріс продаж нових легкових автомобілів

Продаж нових легкових автомобілів в Україні в січні-лютому 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зріс на 34% - до 7,384 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

За даними асоціації, в лютому було продано 4,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 32% більше січня поточного року і на 44% більше лютого минулого року.

Найбільший попит минулого місяця був на автомобілі французької марки Renault – 429 шт. Японська марка Toyota, яка в січні була лідером ринку, у лютому стала другою за популярністю. Українці за звітний місяць придбали 354 автомобілів Toyota. Третє місце зайняли автомобілі Nissan – 299 авто, четверте - Lada, з результатом 250 авто. Замикає топ-5 лідерів ринку Skoda з обсягом продажів 233 автомобіля.

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Як повідомляв УНІАН, продаж нових легкових автомобілів в Україні за підсумками 2015 року скоротився вдвічі - до 46,6 тис. штук. За прогнозами експертів, продаж легкових авто в 2016 році зросте на чверть і становитиме близько 60 тис. штук.

При цьому, у січні 2016 року продаж нових легкових автомобілів в Україні зріс на 23%, до 3,2 тис. штук.