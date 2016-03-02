Транзит російських вантажівок через Україну: поліція супроводжує фури в двох напрямках

Станом на 2 березня транзитний рух російського вантажного транспорту по території України здійснюється без перешкод, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, Національна поліція супроводжує російські вантажівки за маршрутами Бачівськ - Ужгород і Бачівськ - Рені. Мирні протести тривають на пунктах Доманове, Батурин і на кільцевій біля Львова, протестувальники не перешкоджають руху вантажівок.

Крім того, у міністерстві зазначили, що українські перевізники також вільно переміщуються територією РФ.

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Як повідомляв УНІАН, після проведення двосторонніх переговорів з 25 лютого Україна і Росія розблокували рух транзитних вантажоперевезень своїми територіями, яке було заблоковано з другої половини лютого.

Тим не менш, активісти заявили, що продовжать блокування руху російських фур, незважаючи на ці домовленості. Зокрема, про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Раніше національна поліція України визначила транзитні маршрути для проїзду вантажних автомобілів з Російської Федерації. Так, маршрути передбачають рух з/до Росії через два пункти пропуску в Сумській і Харківській областях.

Передбачено також чотири маршрути через Білорусь, чотири – через Польщу, чотири – через Молдову, два – через Румунію, і по одному через Словаччину й Угорщину.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ України пропонує російським перевізникам платний супровід територією України в розмірі 1170 грн за одну фуру.