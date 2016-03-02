Робітниця залізниці розповіла ОБСЄ про товарні поїзди, які курсують через лінію розмежування

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 1 березня, опублікованому сьогодні.

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Зазначається, що спостерігачі ОБСЄ на залізничному вокзалі у контрольованому урядом Україні селі Берестове Донецької області (90 км на північний схід від Донецька) зустрілися з робітницею української залізниці, яка повідомила міжнародній місії, що залізничний шлях станції у цьому селі з'єднаний з підконтрольним бойовикам Луганськом та підконтрольною Україні Попасною (69 км на захід від Луганська) та Красним Лиманом (110 км на північ від Донецька).

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"Вона додала, що в той час як пасажирські потяги не функціонують між районами, які контролюються Україною (з одного боку) та "ЛНР" (з іншого), товарні потяги перевозять вугілля та металургійну продукцію", - сказано у повідомленні.