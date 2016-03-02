Активісти із Сумської області вже 4-й день блокують рух російських вантажівок на трасі "Москва – Київ"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці сьогодні, 2 березня, повідомив депутат Сумської міської ради від ВО «Свобода» Володимир Луговий.

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«Триває 4 день блокади російських вантажівок на трасі «Москва – Київ» під Батурином. Свободівці Сумщини за ці дні вже зупинили понад 30 автівок з російськими номерами та товарами. Акція продовжується, свободівці з різних міст змінюють один одного на чергуванні», – написав Луговий.

Він закликав активних громадян долучитися до акції і не допустити можливих провокацій на блокпосту.

«Відтак, хто має бажання взяти участь у блокаді та виїхати завтра разом з нами на одну добу – пишіть! Ми маємо разом нанести максимальні збитки країні-агресору, в пам'ять про кожного вбитого та покаліченого українця на східному фронті!», – наголосив Луговий.