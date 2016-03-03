Emirates запустила найдовший авіамаршрут

Emirates також повинна була поставити рекорд, зробивши найдовший переліт, але літак приземлився раніше часу, передає meduza.io. Політ з Дубая в новозеландський Окленд за розкладом повинен був продовжуватися 17 годин 15 хвилин. Однак літак A380 подолав дистанцію 14200 км за 16 годин 24 хвилини.

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Надалі рейси за цим напрямком буде виконувати Boeing 777-200LR.

В березні 2016 року Emirates планує запустити ще більш довгий маршрут. Час перельоту з Дубая в Панаму складе 17 годин 35 хвилин.

В даний час найдовший маршрут по часу в дорозі - рейс авіакомпанії Qantas з Далласа в Сідней. Політ становить 16 годин 55 хвилин. Крім того, Singapore Airlines раніше виконувала рейси з Сінгапуру в Нью-Джерсі довжиною 19 годин; компанія обіцяє повернути цей маршрут в 2018 році.