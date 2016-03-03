Турецький суд не визнав російську "націоналізацію" українського танкера "Таманський"

Адміністративний громадський суд Азіатської частини Стамбула не визнав документи, згідно з якими Російська Федерація «націоналізувала» український танкер «Таманський», що перебуває в Туреччині під арештом, орієнтовною вартістю 1 млн дол., повідомив УНІАН голова державного агентства рибного господарства Ярема Ковалів.

«Був великий ризик того, що турецький суд міг прийняти документи Російської Федерації й визнати, що корабель, «націоналізований» у Криму, належить тепер не Україні, а Росії. Дуже позитивна новина сьогодні - це те, що такі документи від РФ не були визнані. Нам вдалося в судовому порядку визнати порушення процедури, яка призвела до арешту, що дає Україні можливість його припинити у виконавчій службі», - сказав Ковалів.

Він зазначив, що судно перебуває під арештом у Туреччині у зв'язку із заборгованістю власника - держпідприємства «Керченський морський рибний порт» (КМРП) - перед російським фрахтувальником за ремонт танкера. Держрибагентство вважає таку заборгованість, сума якої становить 1,2 млн дол., фіктивною, оскільки за договором фрахту ремонт судна проводиться за рахунок фрахтувальника. Для погашення боргу танкер мав бути проданий на аукціоні 14 грудня, однак Держрибагентство запобігло продажу.

Як повідомляв УНІАН, судно належить держпідприємству «Керченський морський рибний порт» (КМРП), яке після анексії перереєструвалося в Києві, а фрахтувальником судна є компанія Сowen Management S. A. (Багамські о-ви), кінцевим бенефіціаром якої є представники Російської Федерації. Ця компанія не визнала Україну власником судна і надала до суду документи про реєстрацію судна в судовому реєстрі Росії на підставі рішення про націоналізацію, і турецький суд додав їх до матеріалів справи.

За словами голови Держрибагентства Коваліва, Україна за роки незалежності втратила понад 220 великотоннажних суден, або 95% океанського флоту, основна частина якого була незаконно реалізована для погашення фіктивної кредиторської заборгованості. Фіктивна заборгованість створюється або перед портом, або перед третіми особами. При заході в найближчий порт на судно накладається арешт, після чого воно реалізується для погашення такої заборгованості. Така схема працює не лише для суден, які ведуть риболовецький промисел в океані, але й для танкерів і вантажних суден.

Таким чином Україна втратила свій один із найбільших у світі риболовецьких флотів. Якщо у 1991 році Україна мала понад 230 океанських суден, то до 2015 року їх кількість скоротилася до 11, з яких лише 4 перебувають у державній власності.