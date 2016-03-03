АМКУ перевіряє закупівлю палива для "Укрзалізниці": остання лякає зупинкою поїздів через 5 днів

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), закликає Антимонопольний комітет України (АМКУ) прискорити розгляд скарг учасників торгів щодо закупівлі дизпального у зв'язку з недостатнім запасом пального в компанії, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

«Призначення АМКУ на 28 березня розгляду скарги двох учасників конкурсу (із закупівлі пального - УНІАН) може призвести до зупинки поїздів, оскільки запаси дизпального будуть вичерпані. Існуючого в галузі запасу пального вистачить на 5 діб», - йдеться в повідомленні. У прес-службі зазначають, що «Укрзалізниця» просить перенести розгляд скарг на 4 березня.

У повідомленні зазначається, що 23 лютого 2016 року філія «Укрзалізниці» «Центр забезпечення виробництва» акцептував пропозицію компанії «Вог Аеро Джет» на закупівлю дизельного пального. Водночас, компанії-учасники торгів «Елемент Нафта» і «Окко Бізнес Контракт» подали скарги щодо результатів проведених торгів, розгляд яких АМКУ призначив на 28 березня.

На запит УНІАН в Антимонопольному комітету не змогли підтвердити можливість перенесення дати розгляду скарг.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2016 року одна з найбільших АЗС-мереж «Вог Аеро Джет», що входить до української фінансово-промислової групи компаній «Континіум», яка протягом останніх кількох років є основним постачальником нафтопродуктів для «Укрзалізниці», в черговий раз виграла тендер на постачання дизельного пального для потреб залізниць цього року на суму 1,4 млрд грн.

Вартість конкурсної пропозиції «Вог Аеро Джет» із п'яти лотів становила 1,39 млрд грн із ціною по перших двох лотах 488,56 млн грн із ПДВ за кожний, за іншими трьома лотами – 139,59 млн грн із ПДВ за кожний.

Заявки на участь у тендері подали сім українських компаній, зокрема, «Вог Аеро Джет», що входить до великої української фінансово-промислової групи компаній «Континіум», транснаціональна фінансова промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (м. Кременчук), Торговий дім «Сокар-Україна» (м. Київ), компанія «Елемент Нафта», одна з найбільших мереж АЗС «Окко Бізнес-Контракт» (м. Київ), київські компанії «Ольміра» і «Дніпрозбут».