Між Києвом і Бухарестом з 18 березня з'явиться пряме залізничне сполучення

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» з 18 березня упроваджує пряме безпересадкове залізничне сполучення між Києвом і Бухарестом (Румунія).

Згідно з повідомленням компанії, безпересадочний вагон Київ - Бухарест курсуватиме у складі поїзда № 117 «Буковина». Він відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський щоп'ятниці о 20:05 та прибуватиме в Бухарест наступного дня о 22:48.

Назад безпересадочний вагон відправлятиметься з Бухареста щонеділі о 06:15 і прибуватиме до Києва наступного дня о 8:06.

У компанії зазначили, що цей маршрут буде зручний для жителів Вінниці, Хмельницького, Чернівців, Кам'янця-Подільського та інших населених пунктів на шляху прямування поїзда. Серед зупинок на території Румунії - Сучава, Аджуд, Роман, Бакеу.

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Як повідомляв УНАИН, раніше "Укрзалізниця" призначила 12 додаткових поїздів на 8 березня.