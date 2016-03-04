Україна отримала згоду китайців на лайт-версію "Повітряного експреса"

Китайські партнери підтримують переформатування проекту «Повітряний експрес», що передбачає будівництво залізничної гілки до аеропорту «Бориспіль», який так і не був реалізований.

У прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що відповідної домовленості було досягнуто в ході зустрічі представників української сторони під головуванням міністра інфраструктури Андрія Пивоварського з китайською делегацією на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Чжаном Сіюнем.

У прес-службі з посиланням на Пивоварського повідомили, що необхідність переформатування проекту виникла у зв'язку з кардинальною зміною геополітичної та економічної ситуації в Україні.

«Зараз питання максимальної ефективності використання наявних ресурсів стоїть як ніколи жорстко. Коли виник цей проект, аеропорт «Бориспіль» активно розвивався, потенціалу Києва й області було достатньо, щоб обґрунтувати необхідність «Повітряного експреса». Однак сьогодні він буде недоцільним у первісному вигляді. Для України буде краще або повернути кошти, виділені на будівництво, або змінити акценти», - цитує міністра прес-служба.

У повідомленні наголошується, що присутній на зустрічі виконувач обов'язків голови правління акціонерної компанії "Укрзалізниця" Олександр Завгородній підкреслив, що з метою економії коштів і часу необхідно переглянути умови будівництва в бік спрощення, а вивільнені кошти направити на електрифікацію залізничних ділянок на сході України з метою переоснащення залізничної інфраструктури, що, в свою чергу, дасть змогу збільшити пасажиропотік з цього регіону до столиці.

«Враховуючи високу соціальну значущість і необхідність розвивати транспортне сполучення між аеропортом і столицею, ми пропонуємо реалізувати «полегшену» версію «Повітряного експреса» зі значно спрощеною схемою будівництва», - цитує Завгороднього прес-служба.

У свою чергу, присутній на зустрічі голова правління компанії China Machinery Engineering Corporation (CMEC) Сунь Бай повідомив, що очолювана ним корпорація готова підтримати запропоновані "Укрзалізницею" зміни, але остаточне рішення прийматиме уряд КНР, оскільки саме китайська влада приймала рішення про виділення фінансування.

Також повідомляється, що з метою якнайшвидшої реалізації даного проекту «Укрзалізниця» направить китайським партнерам всі наявні напрацювання і розрахунки, китайські фахівці детально вивчать пропозиції «Укрзалізниці», потім експерти обох країн повністю відпрацюють нову технічну документацію, внесуть зміни до бюджету і планів будівництва, після чого оновлений проект буде представлено на розгляд китайському уряду.

«Україна – надійний партнер. Ми хочемо, щоб цей проект став точкою відліку для масштабного співробітництва з Китаєм у сфері інфраструктури», – цитує Пивоварського прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з умовами угоди, для реалізації національного проекту «Повітряний експрес» «Ексімбанк» Китаю повинен надати Україні кредит у розмірі 372 млн дол. Кредит планувалося виділити двома траншами, перший з них в обсязі 52 млн дол. був виділений у 2013 році і направлений на виконання проектних і підготовчих робіт. Другий, на 320 млн дол., мав бути спрямований на будівельні роботи і закупівлю рухомого складу. Незважаючи на те, що гроші були виділені, а техніко-економічне обґрунтування проекту затвердили ще в березні 2011 року, проектування завершено не було, тому будівництво так і не почалося.

У вересні 2014 року керівництво Мінінфраструктури заявило, що під приводом реалізації проекту «Повітряний експрес», який курирував на той момент голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, зникли 50 млн дол. кредиту. Проте в Держінвестпроекті ці обвинувачення назвали наклепом. У вересні 2014 року Кабінет міністрів ліквідував це відомство, передавши його повноваження Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, а в червні 2015 року «Повітряний експрес» перейшов до сфери управління Міністерства інфраструктури.

Раніше нове керівництво Мінінфраструктури заявило, що вважає «Повітряний експрес» абсолютно безперспективним проектом, тому готове запропонувати китайським інвесторам альтернативні проекти, на які можна було б спрямувати кошти донорів КНР, зокрема, на розвиток дорожнього господарства країни.

Крім того, керівництво «Укрзалізниці» повідомило, що веде переговори з Міністерством інфраструктури про передачу в її управління проекту «Повітряний експрес» з метою перегляду умов будівництва в бік спрощення.