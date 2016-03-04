Від Балтики до Егейського моря побудують новий транспортний коридор: Україна приєдналася до проекту

Україна приєдналася до ініціативи Польщі зі створення міжнародного транспортного коридору Via Carpatia від Балтики до Егейського моря, який дасть змогу зміцнити співробітництво з країнами Близького Сходу, повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури та будівництва Польщі.

Згідно з повідомленням, 3 березня у Варшаві було підписано декларацію про будівництво міжнародного транспортного коридору з півночі до півдня Європи з відгалуженнями у напрямку України і Білорусі під назвою Via Carpatia.

«Важливим елементом цієї декларації є приєднання України й Туреччини до співпраці в рамках Via Carpatia і розширення ініціативи за рахунок країн, які не входять до ЄС. Це дасть змогу зміцнити співпрацю в рамках «Східного партнерства» та економічного обміну з країнами Близького Сходу», - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що у зустрічі, присвяченій питанням реалізації проекту транспортного коридору, крім польської сторони, взяли участь представники профільних міністерств з України, Румунії, Болгарії, Угорщини, Чехії, Туреччини й Словаччини.

У повідомленні наголошується, що зміцнення співробітництва між країнами, через які проходитиме коридор, дозволить залучити для його створення фінансування із загальноєвропейських фондів.

У прес-службі Міністерства інфраструктури України підкреслили, що в 2010 році ідея створення коридору Via Carpatia полягала в з'єднанні країн Східної Європи - членів ЄС, тоді як на сьогоднішній день актуальним є продовження коридору з відгалуженнями на територію України.

"Міністерство інфраструктури України прийняв запрошення взяти участь у проекті, адже це збігається з інтересами України з розвитку дорожньої інфраструктури західній частині країни, в контексті інтеграції транспортної системи України в транс'європейську транспортну мережу. Важливо відзначити, що міністр інфраструктури і розвитку Польщі підкреслив важливість участі України у створенні сучасної транспортної системи", - зазначили в прес-службі.

Також повідомляється, що в рамках вищезазначеного заходу відбулися тристоронні консультації Україна - Литва - Польща, в ході яких сторони обговорили питання співробітництва у сфері автомобільного транспорту.

Раніше, наприкінці 2015 року, Польща повідомила про намір побудувати автомагістраль S19, яка є частиною загальноєвропейського маршруту Via Carpatia.

Автомагістраль S19 починатиметься біля литовського кордону (Будзіско), проходитиме через Сувалкі, Білосток, Люблін, Жешув (Польща) і закінчуватиметься на кордоні зі Словаччиною (Барвінек).

Дорога Via Carpatia повинна з'єднати територію семи країн (Литва, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Греція). Головний маршрут проходить від Клайпеди до Салонік через Кошіце, Дебрецен, Тімішоару, Софію. В Румунії і Болгарії передбачається будівництво двох відгалужень – у бік портового міста Констанца і до кордону з Туреччиною.

Крім того, 15 січня з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії було запущено перший вантажний поїзд. Обхідний маршрут через Грузію, Азербайджан і Казахстан було розроблено у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів з російської території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року.

Наприкінці лютого Польща повідомила про намір приєднатися до розвитку нового Шовкового шляху в обхід Росії.