Полтавська облрада закликає Порошенка й Кабмін припинити транзит російських вантажівок

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за таке звернення на сесії Полтавської облради проголосувала більшість депутатів.

З ініціативою такого звернення виступив голова фракції ВО «Свобода» в облраді Віктор Щуров.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

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У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок по своїй території. У свою чергу Кабмін 15 лютого прийняв дзеркальні заходи і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в РФ.

На засіданні 24 лютого уряд України дозволив транзит російських вантажівок з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.

26 лютого активісти, які блокували російські фури на Закарпатті, заявили про закінчення акції.

Разом з тим 26 лютого ВО «Свобода» оголосила про відновлення блокування транзиту російських вантажівок по території України.

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