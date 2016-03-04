Полтавська облрада закликає Порошенка й Кабмін припинити транзит російських вантажівок
Полтавська обласна рада звернулася до президента Петра Порошенка та Кабінету міністрів з вимогою припинити транзит російського вантажного транспорту по території України.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, за таке звернення на сесії Полтавської облради проголосувала більшість депутатів.
З ініціативою такого звернення виступив голова фракції ВО «Свобода» в облраді Віктор Щуров.
Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.
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У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок по своїй території. У свою чергу Кабмін 15 лютого прийняв дзеркальні заходи і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в РФ.
На засіданні 24 лютого уряд України дозволив транзит російських вантажівок з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.
26 лютого активісти, які блокували російські фури на Закарпатті, заявили про закінчення акції.
Разом з тим 26 лютого ВО «Свобода» оголосила про відновлення блокування транзиту російських вантажівок по території України.
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