Український транзит в РФ в 4 рази перевищив російський в Україні - Мінінфраструктури

Транзит українських вантажівок з території Російської Федерації за 1-3 березня в 4 рази перевищив транзит фур з російською реєстрацією через Україну, повідомила прес-служба Мінінфраструктури України.

Згідно з повідомленням, за цей період через кордон України у напрямку РФ виїхали 928 вантажівок української реєстрації, а повернулися 868. При цьому на територію України в'їхали 255 фур, зареєстрованих у РФ, виїхали 193. Всього з моменту відновлення нормального режиму транзиту обсяги українського вантажного транзиту по території Росії перевищили російський в 4,6 рази - 2057 українських вантажівок виїхали, 1559 повернулося. За той же час фури з російською реєстрацією 466 разів перетнули кордон України на в'їзд і 312 на виїзд.

"Це ще раз підтверджує високу затребуваність нормального режиму транзиту з боку українських перевізників", - зазначили в міністерстві.

У Мінінфраструктури також додали, що станом на 4 березня транзит вантажівок по території України здійснюється без перешкод. Мирні протести тривають на пунктах Доманово, Батурин і на кільцевій біля Львова і не заважають руху транспорту.

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Як повідомляв УНІАН, після проведення двосторонніх переговорів з 25 лютого Україна і Росія розблокували рух транзитних вантажоперевезень по своїх територій, яке було заблоковано з другої половини лютого.

Тим не менш активісти заявили, що продовжать блокування руху російських фур, незважаючи на ці домовленості. Зокрема, про це заявив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Раніше національна поліція України визначила транзитні маршрути для проїзду вантажних автомобілів з Російської Федерації. Так, маршрути передбачають рух з/в Росію через два пункти пропуску в Сумській і Харківській областях.

Передбачені також чотири маршруту через Білорусь, чотири – через Польщу, чотири – через Молдову, два – через Румунію, і по одному через Словаччину та Угорщину.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ України пропонує російським перевізникам платне супровід по території України в розмірі 1170 гривень за одну фуру.