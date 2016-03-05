Контрольний пост "Мар’їнка" тимчасово закрили через обстріл бойовиків

У Донецькій області, на контрольному посту в’їзду-виїзду «Мар’їнка» через обстріл тимчасово призупинено пропуск осіб та автомобілів.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, сьогодні о 9.05 з боку населеного пункту Олександрівка, що на непідконтрольній території українській владі, російсько-терористичні війська здійснили провокативний обстріл контрольного поста «Мар’їнка». Вогонь вівся з гранатомета та снайперської гвинтівки. У даний час бойовики продовжують обстрілювати КПВВ.

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У зв’язку з цим прийнято рішення тимчасово призупинити пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ «Мар’їнка», додали у ДПСУ.