Учасники блокади російських фур на Чернігівщині заявили, що на них готувався напад

Про це повідомляє прес-служба об'єднання.

За його словами, людей привезли заступник голови Чернігівської ОДА Леонід Сахневич і голова Козелецької райради Олена Дмитренко, які присутні на місці.

Повідомляється, що вони погрожували активістам блокади.

За словами Андрійко, сторона українських активістів налічує 30 осіб.

"Ми будемо давати їм відсіч", - стверджують у "Свободі".

У свою чергу депутат Житомирської обласної ради від ВО «Свобода» Сидір Кізін повідомив, що за 6 днів блокади на блокпосту в Овруцькому районі в декількох кілометрах від пункту пропуску «Виступовичі» (на кордоні з Білоруссю) активісти не пропустили понад 12 вантажівок.

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«Повертаємо назад на кордон, тому що не можемо дозволити вантажівкам з номерами агресора переміщатися нашою територією», – зауважив Кізін.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок своєю територією. У свою чергу, Кабінет міністрів України 15 лютого прийняв дзеркальні заходи і призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в РФ.

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів України дозволив транзит російських вантажівок з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.

26 лютого активісти, які блокували російські вантажівки на Закарпатті, заявили про завершення акції.

Разом з тим, 26 лютого ВО «Свобода» оголосила про відновлення блокування транзиту російських вантажівок територією України.