В окупованому Криму - черги авто на заміну українських номерів

У Керчі водії шикуються в черги до МРЕВ ДАІ, щоб встигнути до 1 квітня змінити українські номери на російські, повідомляють Крым.Реалии.

"Багато кримчан до останнього тягнули зі зміною номерів, оскільки після отримання російських, вони більше не зможуть в'їхати на територію материкової частини України. При цьому водії скаржаться, що термінали для запису до електронної черги в МРЕВ не працюють", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що з 1 квітня в анексованому Криму почнуть штрафувати водіїв за їзду на автомобілях з українськими номерами. Штраф, згідно з кодексом про адміністративні правопорушення, становитиме 500 рублів (6,8 долара). Однак при подальшому порушенні можуть позбавити прав на термін до трьох місяців.

Раніше в кримському ДАІ повідомляли, що з номерами українського зразка в окупованому Криму продовжують їздити близько 25% автомобілів.

Для заміни держзнаків водіям дозволили не заново здавати іспити на знання російських правил дорожнього руху, а прийти в ДАІ з паспортом, документами на машину і номерним знаком і отримати новий.

У січні кримські водії оскаржили в суді необхідність заміни українських номерів, однак 17 лютого Верховний суд Росії відхилив скаргу з посиланням на закон про безпеку дорожнього руху, який зобов'язує автомобілістів проходити обов'язкову реєстрацію в ДАІ Росії.

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Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".