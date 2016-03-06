Яценюк заявив про плани відремонтувати і побудувати в 2016 році 1700 кілометрів доріг

Про це повідомив Арсеній Яценюк у "10 хвилинах з прем’єр-міністром" у неділю, повідомляє урядовий портал.

За його словами, Кабінет міністрів запланував роботи на автошляхах Дніпропетровськ - Миколаїв, Одеса - Рені, Стрий - Чернівці, Київ - Харків - Довжанський, Київ - Одеса, Київ - Чернігів - Нові Яриловичі.

Продовжаться також відновлювальні роботи на трасах Львів - Радехів - Луцьк, Львів - Самбір - Ужгород, Житомир - Чернівці, Київ - Чоп та Стрий -Тернопіль - Кіровоград - Знам’янка.

Яценюк зазначив, що остаточний перелік всіх автошляхів, які підлягають ремонту і відновленню в поточному році, буде затверджений урядом на наступному тижні.

"Місцеві бюджети повинні вкласти свою частку в будівництво і відновлення доріг у містах, селах і районах", - додав він.

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Яценюк нагадав, що минулого року було завершено будівництво дороги Львів - Івано-Франківськ.

"Ми провели чесний і прозорий тендер. В результаті цього тендеру вартість будівництва дороги Львів - Івано-Франківськ була зменшена на 30%" - сказав прем’єр.

Крім того, Яценюк пропонує в якості експерименту понадпланові надходження на митницях ділити в пропорції 50 на 50.

"Щоб ті 50%, які йшли до місцевого бюджету, безпосередньо скеровувалися на будівництво і ремонт доріг в чотирьох областях", додав він.

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За даними Яценюка, у минулому році Львівська область додатково отримала на ремонт і будівництво доріг 312 мільйонів гривень, Чернівецька - 129 мільйонів, Волинська - 104 мільйони. В той же час прем’єр акцентував, що Одеська область не показала ефективності в цьому експерименті.

"Цьогоріч внаслідок цього експерименту майже 1 мільярд гривень відправляється в чотирьох областях на будівництво і реконструкцію доріг", - підкреслив Яценюк.