Концерн BMW вибачився за співробітництво з нацистами і використання праці полонених

Про це повідомляє "Газета." з посиланням на The Daily Mail.

Відзначається, що BMW використала свій сторічний ювілей, щоб принести ці вибачення.

Читайте такожFord відкликає 390 тисяч пікапів через серйозний дефект подушки безпеки

Компанія була заснована в Мюнхені 16 березня 1916 року в розпал Першої світової війни. У часи Другої світової війни компанія займалася поставками військової промисловості.

На заводах автогіганта працювали злочинці, а також в'язні концтаборів. Відзначається, що Адольф Гітлер особисто контролював роботу підприємств BMW.

Читайте також"Дизельгейт": Volkswagen відмовився від слогана "Das Auto"

Після війни автоконцерн був майже повністю зруйнований, тому що його заводи були або зруйновані, або захоплені радянськими або американськими військам. Крім того, компанії заборонили виробляти озброєння та компоненти до них.