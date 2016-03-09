У Франції почали офіційне розслідування проти Volkswagen

Прокуратура Парижа розпочала формальне розслідування щодо Volkswagen і маніпуляцій з датчиками складу вихлопів в автомобілях з дизельними двигунами.

Як повідомляє ВВС, розслідування ведеться за статтею про шахрайство з обтяжуючими обставинами, покарання за якою передбачає до п'яти років позбавлення волі і штраф до 600 000 євро.

Попереднє розслідування почалося в 2015 році. 8 березня представник прокуратури Наталі Омобоно заявила, що встановлено, що махінації з програмним забезпеченням датчиків екологічності були навмисними.

У Німеччині розслідування дизельгейта розширилося, і тепер слідчі перевіряють не шістьох, а 17 співробітників VW, пишуть «Ведомости».

Автовиробник заявив, що допомагає слідству. Компанія проводить власне розслідування інциденту. Гендиректор VW Маттіас Мюллер попередив співробітників, що дизельгейт завдав "значної і болісної" шкоди репутації компанії і серйозно похитнув її фінансове становище.

За оцінками аналітиків, скандал може коштувати компанії до $50 млрд з урахуванням всіх штрафів, позовів, компенсацій та інших витрат, пише Financial Times. У вересні 2015 р. VW повідомив, що датчики з фальсифікуючим ПЗ були встановлені приблизно на 11 млн дизельних машин.

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8 березня Reuters та Financial Times повідомили, що, за їх інформацією, страхова компанія Allianz Global Investors, акціонер VW, готова подати позов проти автовиробника у зв'язку з падінням його капіталізації. 8 березня акції VW подешевшали на 4% і коштували 112,3 євро за папір на закриття торгів.