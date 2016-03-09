В Україні продовжує скорочуватися виробництво авто – менше 500 одиниць з початку року

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-лютому поточного року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилося на 4% - до 472 одиниць, йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

Згідно з даними асоціації, в лютому 2016 року на українських заводах було випущено 179 автомобілів, що на 28% більше за результат лютого 2015 року і на 39% менше показника січня цього року.

Виробництво легкових автомобілів у лютому зросло в 17 разів - до 149 шт. При цьому 147 автомобілів було випущено на заводі «Єврокар», а найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) за місяць випустив всього 2 автомобілі.

Комерційних автомобілів у лютому цього року було випущено 30 шт., що на 68% менше за показник лютого 2015 року і на 53% менше щодо січня.

Виробництво автобусів у звітному місяці повністю зупинилося.

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Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспорту в Україні за підсумками 2015 року скоротилося в 3,5 раза - до 8,2 тис. авто. У січні 2016 року автовиробництво зросло на 17% - до 293 одиниць.

Крім того, за даними корпорації "УкрАвто", Запорізький автозавод, який двічі зупиняв виробництво минулого року, в 2016 році не планує випуск готових легкових автомобілів, а має намір зосередитися на виробництві машинокомплектів на експорт. Згідно з озвученими планами, в 2016 році ЗАЗ має намір виробляти тільки машинокомплекти для підприємства General Motors в Єгипті, в кількості 16 тисяч штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).