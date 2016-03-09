ICAO затвердила нові правила для відстеження літаків через зникнення MH370

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) затвердила нові правила для відстеження літаків, повідомляється на сайті ICAO, передає Slon.ru.

Як уточнюється, на літаках зобов'яжуть встановлювати автономне обладнання для відстеження та прилади для забезпечення безпеки записів «чорних ящиках». Крім того, тривалість переговорів, яку фіксують бортові самописці, збільшать до 25 годин.

В ICAO зазначили, що нові правила прийняті у зв'язку зі зникненням авіалайнера компанії Malaysia Airlines, що летів рейсом MH 370. Літак вилетів 8 березня 2014 року з Куала-Лумпур в Пекін і пропав з радарів.

Малайзійська влада визнала загиблими всіх 239 осіб, що перебували на борту, в Індійському океані знайшли уламки лайнера. Причини падіння літака не відомі.