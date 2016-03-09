США висунули нові претензії до Volkswagen: автогіганта запідозрили у шахрайстві з кредитами

"Дизельний скандал" для німецького автоконцерну Volkswagen може мати ще більші наслідки. Нові розслідування американського міністерства юстиції стосуються ймовірного банківського шахрайства та порушень податкового законодавства, пише «Німецька хвиля» з посиланням на The Wall Street Journal.

Цю інформацію підтвердило агенції Reuters джерело, близьке до слідства. Для VW це загрожує сплатою нових штрафів.

Унаслідок перевірки з'ясується, чи спричинені під час фінансування автоконцерну збитки кредиторам через маніпуляції VW. Також досліджується, чи потрібно накладати на концерн штрафи за податкові пільги, отримані нібито за низькі показники вихлопних газів. Представник міністерства відмовився коментувати ситуацію, а у VW заявили, що концерн співпрацюватиме з усіма відповідальними органами США.

Читайте такожMercedes-Benz слідом за Volkswagen потрапив у дизельний скандал: у США подали позов на концерн

Нові розслідування, на думку WSJ, свідчать про те, що США вперше з часу ухвалення у 1989 році застосовують закон, спрямований проти регулярних банківських порушень, за межами фінансового сектора. Закон дозволяє за певних умов розслідувати банківські шахрайства, здійснені за останні десять років.