На Закарпатті автомобілі з іноземними номерами заблокували рух на українсько-словацькому кордоні (фоторепортаж)

У Закарпатській області близько 100 автомобілів з іноземними номерами сьогодні зранку заблокували рух на КПП «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Громадської організації «Завтра» (Західноукраїнська Асоціація Власників ТРанзитних Авто), закарпатський журналіст Павло Білецький, приводом для акції блокування стало повідомлення Закарпатської митниці ДФС України в Закарпатській області від 4 березня, що довідка з СТО про ремонт автомобіля більше не є підставою для відстрочки технічного перетину кордону, який є обов'язковим для автомобілів з іноземною реєстрацією згідно зі ст. 95 Митного кодексу України.

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За словами автовласників, раніше можна було показати довідку з СТО про поломку машини чи ДТП, і це давало право дещо збільшити 5-денний термін між «пересічками», а нібито з 4 березня почала діяти нова норма, коли власник авто повинен повідомляти митницю в письмовому вигляді про виникнення такої проблеми - ще до того, як почалась «прострочка».

«Загалом нинішньою акцією ми вкотре намагаємося привернути увагу до більш глобальної проблеми – проблеми вимушеного п’ятиденного перетину кордону автомобілями з іноземною реєстрацією, які перебувають на території України. Це суттєво ускладнює життя тисячам громадян області, які, згідно зі ст. 95 Митного кодексу України, їздять у режимі транзиту, а тому вимушені що п'ять днів їздити на так звану «пересічку», - додав Білецький.

За його словами, активісти пропонують вирішити проблему одним із трьох способів: збільшити до 10 днів термін перебування на території України для автомобілів з іноземною реєстрацією; зменшити мито і відмінити акцизи на прикладі інших держав (у Словаччині - 400 євро, у Білорусії - 500 дол.). «Ще один варіант - тимчасове ввезення авто з іноземною реєстрацією на рік за гроші, що дасть суттєве наповнення бюджету України», - додав Білецький.

Він також уточнив, що відповідні законопроекти розроблені, проте на них не звертають увагу законодавці. «Жодна з численних наших ініціатив не отримала схвалення ні в парламенті, ні в керівних органах», - повідомив голова ГО «Завтра».

За словами Білецького, за кілька годин акції до активістів не підійшов ніхто з керівників митниці та влади Закарпаття.

Наразі участь у блокуванні КПП беруть участь близько 100 автомобілів переважно словацької, чеської та угорської реєстрацій.

Через блокування КПП «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні прес-служба Чопського прикордонного загону звернулася до всіх громадян, котрі планують подорож до Словаччини, обирати для перетину кордону інші пункти пропуску.

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Довідка УНІАН. 4 березня Головне управління ДФС у Закарпатській області проінформувало, що, згідно зі ст. 95 Митного кодексу України, встановлені такі строки транзитних перевезень залежно від виду транспорту: для автомобільного транспорту – 10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці – 5 діб).

Водночас, за інформацією відділу комунікацій Головного управління ДФС у Закарпатській області, норма про необхідність письмового інформування митного органу про подію (аварію чи дії обставин непереборної сили), яка відстрочує термін перетину кордону, діє з жовтня 2012 року.