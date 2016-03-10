Україна не блокуватиме транзит вантажів через свою територію – Пивоварський

Україна є надійним транзитним партнером і не блокуватиме транзит вантажів через свою територію, заявив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський під час 12 міжнародної конференції Dragon Capital.

«Україна - надійний транзитний партнер, і ми не блокуватимемо транзит», - сказав міністр, відповідаючи на запитання про перспективи транзиту вантажів через територію України цього року.

Як повідомляв УНІАН, після проведення двосторонніх переговорів з 25 лютого Україна і Росія розблокували транзитні вантажоперевезення своїми територіями, які були заблоковані з другої половини лютого.

Тим не менш активісти заявили, що продовжать блокування руху російських фур, незважаючи на ці домовленості. Зокрема, про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Раніше Національна поліція України визначила транзитні маршрути для проїзду вантажних автомобілів з Російської Федерації. Так, маршрути передбачають рух з/до Росії через два пункти пропуску в Сумській і Харківській областях.

Передбачено також чотири маршруту через Білорусь, чотири – через Польщу, чотири – через Молдову, два – через Румунію, і по одному через Словаччину й Угорщину.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ України пропонує російським перевізникам платний супровід територією України в розмірі 1170 грн за одну фуру.