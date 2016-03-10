"Дизельгейт": глава американського підрозділу Volkswagen йде у відставку

Глава американського підрозділу автоконцерну Volkswagen Майкл Хорн негайно йде у відставку, повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву компанії.

"Обов'язки Хорна тимчасово виконуватиме Хайнрік Дж. Уобкен, нещодавно призначений новим главою по північноамериканському регіоні та чинний голова Volkswagen Group в Америці", - йдеться в повідомленні.

Скандал навколо Volkswagen розгорівся після того, як американська влада звинуватили автовиробника, що він обладнав дизельні автомобілі програмним забезпеченням, яке фальсифікує реальні показники викидів шкідливих речовин.

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У Volkswagen заявили, що основна частина автомобілів з порушеннями в ПЗ перебуває не в США, а в Європі. За його даними, у світі близько 11 мільйонів авто з подібними дефектами, у тому числі 8 мільйонів в Євросоюзі, з яких 2,8 мільйона — в Німеччині.