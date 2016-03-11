Тендери для будівництва доріг проходитимуть через електронну систему закупівель ProZorro - Яценюк

Будівництво доріг в Україні відтепер відбуватиметься шляхом організації прозорих тендерів з використанням інструментів електронної системи закупівель ProZorro, повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході інспекції відремонтованої дороги Івано-Франківськ - Львів.

Як повідомляє прес-служба уряду, за словами Яценюка, використання прозорих тендерів при будівництві цієї магістралі дозволило заощадити близько 30% коштів, спочатку заявлених у кошторисі проекту.

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"Так буде по кожному об'єкту, оскільки вже з 1 квітня працюватиме нова система державних закупівель ProZorro, і всі ці мільярдні кошти підуть через прозорий механізм, щоб компанії, які здатні будувати дороги, будували дороги для України", - підкреслив Яценюк.

Він також нагадав, що додатковим джерелом коштів для будівництва доріг стане запропонований ним експеримент з розподілу половини надпланових доходів, одержаних митними службами Львівської, Чернівецької, Волинської та Одеської областей. За словами Яценюка, на будівництво доріг у ці регіони направляється близько 1 мільярда гривень.

"Чим менше корупції на митниці, чим більше буде детінізації і чим прозоріші правила роботи на митницях, тим більше грошей ви заробите і вкладіть ці кошти безпосередньо в ремонт і відновлення доріг", - сказав Яценюк.

Він додав, що відремонтована дорога - це безпека, а також економія на паливі та ремонті автомобіля.

"Крім того, дорога - це, в першу чергу, робочі місця, податки, інфраструктура, це можливість для людей заробити і можливість для країни розвиватися", - підкреслив глава уряду.

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Раніше прем'єр заявляв, що в планах уряду відремонтувати і побудувати поточного року близько 1700 кілометрів доріг в країні. При цьому міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський повідомляв, що поточного року на дорожні роботи буде спрямовано близько 20 мільярдів гривень, що в рази перевищує аналогічні асигнування минулого року. Кошти надходитимуть з декількох джерел, включаючи програми міжнародних фінансових організацій, загальний обсяг яких складе близько 4,5 мільярда гривень.