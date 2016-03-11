Яценюк обіцяє не витрачати гроші на ямковий ремонт, а будувати нові дороги

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк обіцяє не витрачати бюджетні кошти на ямковий ремонт доріг, а побудувати в найближчому майбутньому нові магістралі в напрямку Івано-Франківськ - Чернівці та Івано-Франківськ - Рахів.

Про це Яценюк написав на своїй сторінці в соціальній мережі Fаcebook після урочистого відкриття відремонтованої дороги Івано-Франківськ - Львів.

«Минулого року ми пообіцяли, що автодорога Івано-Франківськ - Львів буде. І вона побудована. Тепер ми говоримо будуть наступні дороги: Івано-Франківськ - Чернівці, Івано-Франківськ -Рахів. Ми не будемо розмазувати сотні мільйонів гривень на так званий «ямковий ремонт». Завдання - це будівництво магістралей і відновлення загальної інфраструктури країни. І так, як нам це вдалося зробити в Івано-Франківській та Львівській областях, ми будемо робити далі по всій Україні», - написав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, Яценюк перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області. Його супроводжує міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

Раніше Пивоварський повідомив, що в поточному році Міністерство інфраструктури розраховує спрямувати на дорожні роботи близько 20 млрд грн, причому кошти будуть надходити з декількох джерел, включаючи програми міжнародних фінансових організацій, загальний обсяг яких становитиме близько 4,5 млрд грн.

Як підкреслив міністр, розподіл коштів буде оформлено кількома рішеннями уряду. За інформацією Мінінфраструктури, фінансування буде спрямовано на кілька пріоритетних проектів, а саме - ділянки доріг Київ - Харків та Київ - Одеса (ділянки загальною протяжністю близько 148 км), дороги Карпатського регіону, об'єкти по Львівському регіону, а також роботи з відновлення дорожньої інфраструктури східних областей.

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Ремонт дороги Львів - Івано-Франківськ минулого року було проведено за рахунок коштів держбюджету. Вартість робіт становила 449 млн грн. Всього в 2015 році на ремонт прикарпатських доріг було виділено 840,1 млн грн.