Насіров хоче розібратися з автомобілями на номерах сусідніх країн

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров виступає за законодавче врегулювання порядку перебування на території України автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це він сказав у ході прес-конференції.

Голова ДФС зазначив, що жителі прикордонних областей України, особливо тих, що межують з Європейським Союзом, купують автомобілі за кордоном, в‘їжджають в країну на підставі тимчасового ввезення, але не проходять перереєстрацію авто.

«Всі знають, що в прикордонних областях величезна кількість машин на номерах сусідніх країн. Це не означає, що кожного дня до нас приїжджає купа туристів з цих країн. Це означає, що жителі прикордонних областей виїжджають, купують машину і на підставі тимчасового ввезення в‘їжджають», - сказав Насіров.

За його словами, щоб відстрочити необхідне при цьому вивезення автомобіля назад за кордон, багато хто з власників авто з іноземною реєстрацією набувають довідки СТО про те, що автомобіль знаходиться в ремонті, а також намагаються підкупити співробітників митниць.

«Щоразу, коли ми посилюємо роботу в цьому напрямку, виходять страйки...Варто було б повернутися до цього питання і врегулювати його комплексно у законодавстві. Чи хочемо ми дозволити такий тимчасовий ввіз? Це питання і фіскальної політики, регулювання ринку», - сказав Насіров.

Голова ДФС зазначив, що існуюча схема дозволяє власникам авто уникнути сплати податків, що стягуються при перереєстрації автомобіля в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Закарпатській області близько 100 автомобілів з іноземними номерами заблокували рух на КПП «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. Приводом для акції блокування стало повідомлення Закарпатської митниці ДФС України в Закарпатській області від 4 березня, що довідка з СТО про ремонт автомобіля більше не є підставою для відстрочки технічного перетинання кордону, який є обов'язковим для автомобілів з іноземною реєстрацією у відповідності зі ст. 95 Митного кодексу України.