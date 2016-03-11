Залізничники передумали підвищувати майже в два рази вартість квитків на поїзд Київ-Одеса

Вартість квитків на фірмовий поїзд 1-го класу №106/105 "Чорноморець" сполученням Одеса - Київ у зв'язку з численними зверненнями громадськості буде знижено з 27 березня у зв'язку із зміною категорійності поїзда на "нічний швидкий", тоді як раніше «Укрзалізниця» анонсувала майже дворазове підвищення цін на проїзд у цьому поїзді в зв'язку з підвищенням його категорії та покращенням сервісу.

«У зв'язку з численними зверненнями громадян та для забезпечення якісного обслуговування пасажирів, із 27 березня 2016 року фірмовий поїзд 1-го класу №106/105 «Чорноморець» сполученням Одеса - Київ формування регіональної філії ПАТ "Укрзалізниці" «Одеська залізниця» курсуватиме поїзд категорії «Нічний швидкий», - повідомили в прес-службі Одеської залізниці.

Згідно з повідомленням, відповідний атестат і акт був наданий «Укрзалізницею» 10 березня 2016 року.

У прес-службі підкреслюють, що різниця вартості проїзних документів, оформлених за тарифом «нічний експрес» із підвищеним коефіцієнтом фірмовості, до тарифу поїзда «нічний швидкий» буде повертатися готівкою за зверненням пасажира після завершення поїздки.

Що стосується проїзних документів, які були оформлені пасажирами через інтернет, буде компенсована різниця вартості в претензійному порядку.

У прес-службі додали, що для отримання різниці вартості проїзду пасажиру необхідно звернутися після завершення поїздки в квиткову касу станції прибуття для оформлення заяви на повернення коштів.

У прес-службі «Укрзалізниці» УНІАН поки не змогли уточнити, на скільки знизиться ціна квитка у зв'язку з цими змінами, пообіцявши надати коментар у суботу, 12 березня.

Варто також зазначити, що наразі в системі онлайн-бронювання і купівлі проїзних документів "Укрзалізниці" неможливо придбати або забронювати квитки на цей поїзд, оскільки наявність цього поїзда, починаючи з 27 березня, не відображається в списку.

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Як повідомлялося, наприкінці лютого "Укрзалізниця" повідомила про намір із 27 березня суттєво підвищити вартість проїзду в популярних поїздах 105/106 Одеса - Київ і № 91/92 Київ - Львів у зв'язку з переведенням поїздів у категорію "нічний експрес".

«Укрзалізниця» пояснювала, що завдяки підвищенню категорії цих поїздів пасажири отримають покращений сервіс, у складі експресів курсуватимуть купейні та СВ вагони, які експлуатуються не більше 10 років.

Передбачалося, що вартість проїзду в купейному вагоні поїзда № 91/92 Київ - Львів збільшиться на 153 грн, у поїзді № 105/106 Одеса - Київ - на 174 грн.

Разом із тим "Укрзалізниця" зазначала, що на зазначених маршрутах залишаються поїзди, вартість проїзду в яких нижча, ніж у нічних експресах.