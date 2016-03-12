Держсанепідслужба спростила санітарний контроль у портах

За даними МОЗ, документ дозволить спростити контрольні процедури на практиці, оскільки медичний (санітарний) огляд суден Головним управлінням Держсанепідслужби на водному транспорті здійснюватиметься лише у разі отримання інформації від капітанів морських, річкових суден або адміністрації порту про наявність серед членів екіпажів, пасажирів, хворих осіб та/або осіб, стосовно яких є підозра на інфекційну хворобу, що має міжнародне значення, або про наявність переносників хвороб; подання від посадової особи митного органу, що визначає вид державного контролю та форму його проведення, щодо здійснення медичного (санітарного) огляду суден; звернення капітана судна про видачу свідоцтва про звільнення судна від санітарного контролю або свідоцтва про проходження судном санітарного контролю.

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