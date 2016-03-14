Москаль пропонує збільшити термін перебування в Україні авто на номерах сусідніх країн до року

Створена головою Закарпатської обласної держадміністрації Геннадієм Москалем робоча група представників власників автомобілів з іноземною реєстрацією та юристів Закарпатської митниці пропонує збільшити термін перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією до одного року з нинішніх 5 днів.

Згідно з повідомленням на офіційному сайті голови Закарпатської облдержадміністрації, з цією метою робоча група розробила відповідний законопроект про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей тимчасового ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування на митну територію України.

«Геннадій Москаль особисто доставить законопроект у Верховну Раду України. Прийняття напрацьованих робочою групою змін зможе вирішити проблему «пересічки», яка загострилася в Закарпатті», - сказано в повідомленні.

Зокрема, згідно з оприлюдненим на сайті відсканованим текстом законопроекту, тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8702,8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонн) 8711 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та причепів до них товарної позиції 8716, дозволяється на строк до одного року під письмове зобов'язання зворотного вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян.

У тексті пояснювальної записки до документа наголошується, що зараз термін вивезення транспортних засобів, ввезених з метою транзиту, становить 5 днів, якщо переміщення відбувається у межах однієї митниці, і 10 днів, якщо переміщення відбувається у межах двох і більше митних пунктів.

У повідомленні зазначається, що основна мета законопроекту - привести українське законодавство у відповідність з міжнародними договорами, які є складовою частиною українського законодавства, з урахуванням реальної економічної ситуації в Закарпатті та в Україні в цілому.

"Все для вирішення проблеми «пересічки» зроблено - чітко, по пунктах і юридично грамотно. Тепер черга за народними депутатами України, у першу чергу тими, які обрані від Закарпаття. Нехай припинять піаритися на цій темі і доведуть, що дійсно вболівають за закарпатців», - цитується в повідомленні слова голови Закарпатської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Закарпатській області близько 100 автомобілів з іноземними номерами заблокували рух на КПП «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. Приводом для акції блокування стало повідомлення Закарпатської митниці ДФС України в Закарпатській області від 4 березня, що довідка з СТО про ремонт автомобіля більше не є підставою для відтермінування технічного перетину кордону, яке є обов'язковим для автомобілів з іноземною реєстрацією відповідно до ст. 95 Митного кодексу України.

11 березня Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров виступив за законодавче врегулювання порядку перебування на території України автомобілів з іноземною реєстрацією, так як існуюча зараз схема дозволяє власникам авто уникнути сплати податків, що стягуються при перереєстрації автомобіля в Україні.

Голова ДФС зазначив, що жителі прикордонних областей України, особливо тих, що межують з Європейським Союзом, купують автомобілі за кордоном, заїжджають в країну на підставі тимчасового ввезення, але не проходять перереєстрацію авто, а для того, щоб відтермінувати необхідне при цьому вивезення автомобіля назад за кордон, багато власників авто з іноземною реєстрацією одержують довідки СТО про те, що автомобіль перебуває в ремонті, а також намагаються корумпувати співробітників митниць.