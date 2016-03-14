Антимонопольний комітет не побачив порушень у тендері на закупівлю "Укрзалізницею" дизпалива

Антимонопольний комітет України (АМКУ) не задовольнив скарги учасників ринку щодо порушення законодавства під час проведення акціонерною компанією «Укрзалізниця» тендеру на закупівлю 100 тисяч тонн дизельного пального для потреб залізниць на поточний рік.

Зокрема, за рішенням АМКУ постійно діюча адміністративна колегія комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері держзакупівель 12 березня ухвалила рішення відмовити компанії «Елемент Нафта» і однієї з найбільших мереж АЗС «Окко Бізнес-Контракт» (м.Київ) у задоволенні скарг з приводу порушення законодавства при проведенні даного тендеру.

Агентство УНІАН звернулося до прес-служби «Укрзалізниці» за коментарем щодо відновлення тендерної процедури і чекає на відповідь від залізничного відомства упродовж дня.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2016 року одна з найбільших АЗС мереж «Вог Аеро Джет», яка входить в українську фінансово-промислову групу компаній «Континіум» і впродовж останніх кількох років є основним постачальником нафтопродуктів для «Укрзалізниці», вчергове виграла тендер на постачання дизельного пального для потреб залізниць цього року на суму 1,4 млрд грн.

Вартість конкурсної пропозиції «Вог Аеро Джет» з п'яти лотів була найнижчою порівняно з цінами інших учасників торгів, таких як «Укртатнафта», Торговий дім «Сокар Україна», компанія «Елемент Нафта», «Окко Бізнес Контракт», «Ольміра» і «Дніпрозбут».

Компанії-учасники торгів - «Елемент Нафта» і «Окко Бізнес-Контракт» - подали скарги щодо результатів проведених торгів і Антимонопольний комітет призначив їх розгляд на 28 березня.

3 березня «Укрзалізниця» звинуватила АМКУ у зриві поставок пального для залізниць і закликала Антимонопольний комітет прискорити розгляд цих скарг у зв'язку з недостатнім запасом пального. Зокрема, компанія наголошувала, що призначення АМКУ на 28 березня розгляду скарг може призвести до зупинки поїздів, оскільки існуючого в галузі запасу пального вистачить на 5 діб, у зв'язку з чим «Укрзалізниця» попросила АМКУ перенести розгляд скарг на 4 березня.

У свою чергу, Антимонопольний комітет заявив, що звинувачення «Укрзалізниці» у зриві та блокування комітетом паливного тендеру безпідставні і повідомив, що розгляне ці скарги найближчим часом.