На ремонт доріг цього року піде понад 14 мільярдів гривень

Кабінет міністрів України схвалив виділення 14,2 млрд грн з різних джерел на проведення ремонту та реконструкції автомобільних доріг країни у поточному році.

Відповідне рішення було прийнято в ході позачергового засідання уряду в понеділок, 14 березня.

«Це постанова, що передбачає безпосереднє виділення з держбюджету України 6,5 млрд грн, за винятком коштів, які надійдуть від міжнародних фінансових організацій (МФО). Загальний обсяг з цих джерел – з держбюджету, МФО та місцевих бюджетів – 14,2 млрд грн. Прийняття цієї постанови означає, що ми запускаємо процес ремонту доріг і виводимо техніку для їх ремонту», - сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, додавши, що цей документ буде підписано вже сьогодні.

У свою чергу, присутній на засіданні міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський повідомив, що прийняття цієї постанови дасть змогу вивести спецтехніку на дороги для проведення ремонтних робіт вже з завтрашнього дня.

Він також зазначив, що цю постанову схвалено Міністерством фінансів з деякими зауваженнями, які будуть враховані Мінінфраструктури і «Укравтодором». Зокрема, це необхідність запровадження в поточному році незалежної системи контролю за якістю проведення ремонтних робіт на дорогах, а також впровадження щонайменше десятирічної гарантії підрядника на виконані дорожні роботи.

У свою чергу, в прес-службі Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") УНІАН повідомили, що передбачені в держбюджеті на цей рік кошти на розвиток дорожньої галузі у розмірі 6,57 млрд грн будуть використані не тільки на дрібний поточний ремонт та зимове утримання автомобільних доріг, а й на комплексні дорожні роботи, на наукові дослідження в галузі дорожнього господарства.

Зокрема, основні витрати передбачається спрямувати на поточний середній ремонт автодоріг загального користування - близько 3,5 млрд грн, а також на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг, яке включає зимове утримання, виконання заходів із безпеки дорожнього руху, ліквідацію деформацій дорожнього покриття та інше - 2,5 млрд грн.

Крім того, в розподілі бюджету на 2016 рік закладені витрати на проведення наукових досліджень у галузі дорожнього господарства в розмірі 26 млн грн.

У свою чергу, на фінансування спільних із міжнародними фінансовими організаціями проектів передбачено близько 450 млн грн, а на погашення наявної кредиторської заборгованості за виконані у попередні роки роботи - близько 53 млн грн.

Крім іншого, близько 20 млн грн буде спрямовано на здійснення контролю стану автомобільних доріг та якості дорожніх робіт.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що в поточному році уряд планує відремонтувати і побудувати 1700 км доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни. На ці цілі Мінінфраструктури розраховувало в поточному році спрямувати 20 млрд грн.

За інформацією Мінінфраструктури, фінансування буде спрямовано на кілька пріоритетних проектів, а саме - ділянки доріг Київ - Харків та Київ - Одеса (ділянки загальною протяжністю близько 148 км), дороги Карпатського регіону, об'єкти у Львівському регіоні, а також на роботи з відновлення дорожньої інфраструктури у східних областях країни.