Нічні "конкурси" та засекречені програми: ЗМІ розповіли про боротьбу за посаду глави аеропорту "Бориспіль"

Як пише Rupor.info, у боротьбі за посаду використовують і "прес-конференції сумнівних асоціацій, і договорняки на вищому рівні, і каламутні "відкриті конкурси" під покровом ночі".

За даними видання, в порівнянні з показником 2014 року доходи аеропорту збільшилися на 70% і на 10%, порівняно з затвердженим Кабміном фінпланом на 2015 рік. У 2015 р. аеропорт отримав 859 млн грн прибутку проти 138 млн грн збитку за 2014 рік.

Однак, як пише видання, незважаючи на позитивні показники діяльності "Борисполя" і запропонований план розвитку держпідприємства, Мінінфраструктури оголосило кадровий конкурс на посаду директора аеропорту.

"Результати просто шокували: конкурс був проведений Мінінфрастуктури непрозоро, критерії відбору міністерство не оприлюднило. Навіть конкурсні пропозиції "кращих кандидатів" з когорти колишніх керівників аеропорту виявилися засекреченими", - розповідає видання.

Зазначається, що "конкурс проводився вночі, без представників ЗМІ та народних депутатів, а "переможець" конкурсу Юрій Солончук не представив програму розвитку аеропорту".

Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції звернувся до керівництва уряду не поспішати з призначенням, враховуючи сумнівний відбір.

"Згаданий Юрій Солончук протягом багатьох років працював за підтримки різних впливових осіб минулої влади – Миколи Рудьковського, Анатолія Засухи, Бориса Кауфмана, Леоніда Черновецького, Володимира Сівковича і звичайно ж безпосередньо "сім'ї" Януковича. А сьогодні, за чутками, на нього роблять ставку в АП. Тому повернення випускника Московського автомобільно-дорожнього інституту Солончука на посаду глави "Борисполя" готували не один місяць, у тому числі і з допомогою сумнівних громадських організацій", - додали у виданні.

Зазначається, що "на сцені з'явилася якась "Асоціація підприємств авіаційної галузі України" на чолі з екс-головою Державіаслужби Миколою Марченко, в яку входять 9 компаній.

Як уточнює видання, одна з компаній підозрювалася в транспортуванні невеликих партій наркотиків і внесена Єврокомісією в "чорний список", заборонивши польоти над територією Євросоюзу. Інші компанії - маловідомі не тільки пасажирам, а й гравцям ринку. Проте всі компанії мають борги перед аеропортом "Бориспіль"