У Яценюка обіцяють "відкрите небо" з Євросоюзом до кінця року

Кабінет міністрів України має намір до кінця 2016 року підписати Угоду про спільний авіаційний простір («відкрите небо») між Україною та Європейським Союзом.

Про це йдеться у Програмі дій уряду на 2016 рік, опублікованій на веб-порталі уряду.

Згідно з документом, відповідальними за підписання угоди є Міністерство інфраструктури і Міністерство закордонних справ.

У програмі зазначається, що це призведе до лібералізації ринку авіаційних перевезень з ЄС, технічного і технологічного удосконалення аеронавігаційної системи країни, а також підвищення пропускної спроможності повітряного простору України.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням уповноважив міністра інфраструктури Андрія Пивоварського підписати Угоду між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір ("відкрите небо"). Керівництво Мінінфраструктури неодноразово заявляло, що угода буде підписана до кінця 2015 року. За словами Пивоварського, підписання угоди неможливе без розв’язання спору між Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не має права самостійно ухвалювати будь-які односторонні рішення в даному напрямку. Питання визначення цієї території обговорюється європейською та українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угода була парафована ще в 2013 році.